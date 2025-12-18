Aeroitalia a quota 3 milioni di biglietti venduti nel 2025 | festeggiato il traguardo a Cagliari con una speciale premiazione
Aeroitalia conquista il cuore dei viaggiatori italiani, raggiungendo quota 3 milioni di biglietti venduti nel 2025. Per festeggiare questo importante traguardo, l’azienda ha organizzato un evento speciale a Cagliari, riconoscendo l’affidabilità e la crescita che da sempre contraddistinguono il suo percorso. Un risultato che testimonia il successo e la fiducia riposta dai clienti, portando l’azienda verso nuove vette nel settore dell’aviazione.
Cagliari, 18 dicembre 2025 – Aeroitalia ha celebrato un traguardo importante: tre milioni di biglietti acquistati dai suoi passeggeri nel 2025. Per l’occasione, presso l’Aeroporto di Cagliari, si è svolta una cerimonia speciale dedicata alla tremilionesima cliente, in procinto di viaggiare da Cagliari a Roma con il suo animale domestico comodamente in cabina (pet cabin). La premiazione si è svolta in aeroporto, dove la passeggera è stata accolta con entusiasmo e premiata con una speciale “carta d’imbarco di grandi dimensioni” e tre biglietti Aeroitalia in omaggio (più il pet cabin). La sua esperienza di viaggio, condivisa con il suo amico a quattro zampe, ha offerto l’occasione per sottolineare un punto di forza di Aeroitalia: l’essere una compagnia aerea pet-friendly, che permette ai passeggeri di portare con sé i propri animali domestici in cabina, garantendo comfort e sicurezza per entrambi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
