Aereo privato precipita e prende fuoco a Statesville ci sono vittime | il video dell'incidente

Un tragico incidente scuote Statesville: un aereo privato durante l'atterraggio prende fuoco, con conseguenze drammatiche. La scena, catturata in un video, testimonia la gravità di quanto accaduto e lascia sgomenta la comunità locale. Indagini in corso cercano di chiarire le cause di questa tragedia che ha colpito vite umane.

Un aereo privato è precipitato e ha preso fuoco durante l'atterraggio in un aeroporto a Statesville (North Carolina). Ci sarebbero 6 vittime. Il jet sarebbe di proprietà dell'ex pilota NASCAR Greg Biffle ma non è chiaro chi fosse a bordo del mezzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

