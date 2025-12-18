Aereo privato precipita e prende fuoco a Statesville ci sono vittime | il video dell’incidente

Un tragico incidente scuote Statesville: un aereo privato, durante l’atterraggio, precipita e prende fuoco, causando vittime. La scena, catturata da un video, testimonia la drammatica realtà di un evento che ha sconvolto la comunità locale e acceso i riflettori sulla sicurezza dell'aviazione privata. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa tragedia.

Greg Biffle, precipita l'aereo del pilota Nascar: «Era a bordo insieme alla moglie e i due figli, sono tutti morti» - Un aereo privato è precipitato negli Stati Uniti, nell'aeroporto regionale di Statesville intorno alle 10:15 del mattino ora locale, giovedì 18 dicembre.

