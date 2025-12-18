Aereo atterra e chiede subito i servizi di emergenza per strano odore o fumi sconosciuti all’interno della cabina | cosa è successo

Durante l’atterraggio in Texas, un volo Delta Air Lines ha richiesto l’intervento dei servizi di emergenza a causa di un odore insolito e fumi sconosciuti nella cabina. L’episodio ha suscitato preoccupazioni tra i passeggeri e l’equipaggio, che hanno prontamente attivato le procedure di sicurezza. La situazione è sotto controllo, mentre le autorità stanno indagando sulle cause di questo incidente inaspettato.

© Ilfattoquotidiano.it - Aereo atterra e chiede subito i servizi di emergenza per "strano odore o fumi sconosciuti all'interno della cabina": cosa è successo "Uno strano odore o fumi sconosciuti all'interno della cabina": per questo motivo un volo Delta Air Lines in fase di atterraggio in Texas ha richiesto l'intervento dei servizi di emergenza. All'arrivo dell'aereo, cinque persone hanno detto di essersi sentite male. Tutto è accaduto nelle prime ore della mattina di martedì 16 dicembre. Siamo all'aeroporto di San Antonio dove le autorità sono arrivate dopo una chiamata ricevuta alle 6:33. A parlare con People è stato Joe Arrington, responsabile delle comunicazioni del dipartimento dei vigili del fuoco: dopo che il velivolo è atterrato, un'unita di emergenza medica e quattro dei vigili del fuoco hanno valutato cinque persone che avevano detto di "non sentirsi bene": nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale né di ulteriori cure da parte dei soccorritori.

