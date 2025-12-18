Adesso o mai più | Lula chiama Meloni sull’accordo Ue-Mercosur

Lula e Meloni hanno avuto un colloquio telefonico, segnando un momento importante nelle relazioni tra Italia e Brasile. La conversazione, secondo quanto riportato, si inserisce nel contesto dell’accordo Ue-Mercosur, un tema di grande rilievo per entrambe le nazioni. Un passo che potrebbe influenzare le future dinamiche politiche ed economiche, rafforzando i legami tra i due paesi e aprendo nuove opportunità di collaborazione.

© Ilfoglio.it - “Adesso o mai più”: Lula chiama Meloni sull’accordo Ue-Mercosur Secondo quanto ricostruito dal Foglio, oggi, verso l'ora di pranzo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente brasiliano Lula si sono sentiti, telefonicamente. Il tema della chiamata? L'accordo Ue-Mercosur, che rischia di slittare a gennaio oppure di saltare del tutto. Ma se la maggiorparte dei funzionari e diplomatici sia europei che latinoamericani pensavano che lo slittamento fosse l’esito più probabile, forse le cose potrebbero cambiare. La firma, secondo il calendario di Lula e VdL sarebbe dovuta arrivare in Consiglio via procedura scritta (e dunque, senza voto) domani 19 dicembre, proprio a ridosso della cerimonia del 20 dicembre prevista a Foz do Iguaçu, la triplice frontiera tra Brasile, Argentina e Paraguay. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Lula alla Ue: ‘firmare col Mercosur ora o mai più con me’ Leggi anche: Macron chiede a Meloni una alleanza per far slittare l'accordo Ue-Mercosur La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Meloni rinvia la firma del Mercosur e frena tutta l'Ue. La premier fa slittare la decisione del Consiglio e spiazza tutti. E Lula tuona: "O si firma adesso, o non si firmerà più, almeno finché io sono presidente". Di @DavideMattone x.com Manca adesso la convalida del presidente Lula, che potrebbe mettere il veto - facebook.com facebook

