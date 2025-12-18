Addio alla mitica Kotoletta | l' Antica Stella chiude dopo 21 anni

Dopo 21 anni di successi, l'Antica Stella, simbolo della tradizione trentina e regina delle cotolette, chiude le sue porte. Un addio che segna la fine di un’epoca, lasciando un ricordo indelebile nei cuori di chi ha condiviso momenti di gusto e convivialità in questo storico locale. La sua cucina, fatta di creatività e passione, rimarrà impressa nella memoria di chi ha avuto il piacere di assaporarla.

Antonio D'Addio. . Una festa unica, spettacolare, fantasmagorica, un tuffo negli anni '80 ai tempi della mitica Galleria Umberto I per celebrare i primi 70 anni dell'impeesario più forte del Sud Italia: Claudio Malfi!!!! - facebook.com facebook

Addio a Sergione Colla, il mitico massaggiatore del baseball x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.