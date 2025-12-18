Addio alla mitica Kotoletta | l' Antica Stella chiude dopo 21 anni
Dopo 21 anni di successi, l'Antica Stella, simbolo della tradizione trentina e regina delle cotolette, chiude le sue porte. Un addio che segna la fine di un’epoca, lasciando un ricordo indelebile nei cuori di chi ha condiviso momenti di gusto e convivialità in questo storico locale. La sua cucina, fatta di creatività e passione, rimarrà impressa nella memoria di chi ha avuto il piacere di assaporarla.
Se a Trento dici cotoletta, pardon, “Kotoletta” il pensiero va immediatamente all’Antica Stella, vero tempio di questa pietanza, condita nei modi più fantasiosi e golosi e spesso debordante dai piatti, quasi come a sfidare le capacità mandibolari dell’avventore di turno. Il locale di Mattarello è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
