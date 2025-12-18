Addio alla Feta | in estate non la troveremo più nei supermercati Il motivo è preoccupante

L’estate senza Feta si fa sempre più probabile, con i supermercati italiani che potrebbero doverla lasciare fuori dagli scaffali. Il motivo è allarmante e riguarda un caos in Grecia che minaccia l’intera filiera. Un piatto iconico e amato rischia di scomparire, lasciando gli italiani senza uno dei simboli della loro tavola estiva. La situazione è più grave di quanto si possa immaginare.

Uno dei piatti estivi più amati, rischia di non arrivare sulle tavole italiane. Il caos scoppiato in Grecia porterà a delle conseguenze inimmaginabili. Sei un amante della Feta? In estate ti piace preparare piatti freddi, insalate, e aperitivi utilizzando l’inconfondibile formaggio greco, in grado di regalare sapore e gusto a tutte le pietanze? In vista della prossima estate il rischio di non trovarla più sugli scaffali dei supermercati è davvero altissimo. – cityrumors.it – Il problema è nato in Grecia (patria della Feta) ed ha coinvolto oltre quattrocento mila capre e pecore, che sono state abbattute a causa dell’esplosione di un’epidemia: una malattia contagiosa che ha colpito numerosi allevamenti e che ha portato ad una situazione fuori controllo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

