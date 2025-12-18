Addio al sindaco Carmine Lo Sapio | Grazie per la generosità per l’impegno e per la dedizione

Questa mattina, nella sacralità dell’Altare Maggiore del Santuario, si sono svolti i funerali di Carmine Lo Sapio, il sindaco della Città mariana. L’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, ha officiato la cerimonia, ricordando con affetto e gratitudine la sua generosità, impegno e dedizione. Un momento di commozione e riconoscenza per una figura che ha lasciato un’impronta significativa nella comunità.

Questa mattina, all'Altare Maggiore del Santuario, l'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, ha celebrato i funerali di Carmine Lo Sapio, il Sindaco della Città mariana è venuto a mancare nella giornata di ieri.Alla presenza delle autorità civili e militari e dell'intera cittadinanza.

