Un addio al celibato si trasforma in un episodio di violenza, con quattro persone arrestate a Messina. La serata, segnata da comportamenti aggressivi, ha portato all’intervento della Polizia di Stato, che ha fermato i responsabili. L’episodio ha scosso la comunità, evidenziando come momenti di festa possano degenerare in situazioni di grande tensione e pericolo.

Un addio al celibato si è trasformato in una serata di violenza, conclusa con quattro arresti. È accaduto a Messina, dove la Polizia di Stato ha fermato quattro uomini originari di Reggio Calabria, ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate in concorso e denunciati anche per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Addio al celibato finisce in manette: violenza in un locale, quattro arresti.

