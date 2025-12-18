Addio al celibato degenera e finisce in aggressione | arrestati quattro reggini
Un addio al celibato che sfocia in violenza: quattro reggini sono stati arrestati a Messina per aver aggredito i gestori di un locale. L’intervento delle forze dell’ordine, durante i controlli natalizi, ha messo fine a un episodio di lesioni personali aggravate. Un episodio che evidenzia come, a volte, le festività possano trasformarsi in momenti di tensione e scontri.
Un addio al celibato è degenerato in aggressione nei confronti dei gestori di un locale di Messina. La polizia, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati in prossimità delle festività natalizie, ha arrestato in flagranza quattro reggini per lesioni personali aggravate in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
