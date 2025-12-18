Addio al celibato degenera e finisce in aggressione | arrestati quattro reggini

Un addio al celibato che sfocia in violenza: quattro reggini sono stati arrestati a Messina per aver aggredito i gestori di un locale. L’intervento delle forze dell’ordine, durante i controlli natalizi, ha messo fine a un episodio di lesioni personali aggravate. Un episodio che evidenzia come, a volte, le festività possano trasformarsi in momenti di tensione e scontri.

Addio al celibato finisce a cazzottate, 4 arresti a Messina - Quattro reggini ubriachi aggrediscono proprietario e addetto alla sicurezza, devastando il locale. rainews.it

L’addio al celibato finisce in ospedale - Due fratelli spezzini di 28 e 31 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza (provincia di Reggio Emilia): sarebbero responsabili dell’aggressione a un buttafuori di un locale ... ilsecoloxix.it

