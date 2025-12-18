Addio a Vaselli grande inviato
Se ne va un grande nome del giornalismo italiano. Franco Vaselli, storico inviato e vicedirettore dell’Ansa, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’informazione. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta, è stata caratterizzata da impegno, professionalità e passione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il giornalismo e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e seguirlo.
È scomparso a 80 anni Franco Vaselli, giornalista dell’Ansa, di cui è stato vicedirettore, che aveva iniziato la professione su queste colonne nella metà degli anni Sessanta. Nato a Serre di Rapolano, aveva seguito grandi avvenimenti internazionali, come corrispondente e inviato in Europa, America Latina, Asia. Aveva diretto le redazioni di Lisbona, San Paolo, Città del Messico, Pechino, Bruxelles, intervistando leaders e personalità internazionali e seguendo vicende drammatiche in Salvador, Nicaragua, Argentina, Cile, Cuba, Brasile, Haiti. In Cina aveva raccontato la ‘rivoluzione economica’ di Deng Xiaoping e, da Bruxelles, l’allargamento a est dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
