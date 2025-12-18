Addio a Vaselli grande inviato

Se ne va un grande nome del giornalismo italiano. Franco Vaselli, storico inviato e vicedirettore dell’Ansa, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’informazione. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta, è stata caratterizzata da impegno, professionalità e passione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il giornalismo e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e seguirlo.

Addio a Franco Vaselli, toscano arguto e pilastro dell'ANSA - È morto ieri a Milano Franco Vaselli, per anni pilastro dell'ANSA, prima nei principali uffici di corrispondenza all'estero, poi come caporedattore, quindi vicedirettore nella redazione centrale. ansa.it

Addio a Franco Vaselli, toscano arguto e pilastro dell'ANSA. Dalle sedi all'estero ai grandi eventi, fino alla vicedirezione #ANSA - facebook.com facebook

