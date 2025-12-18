Addio a Peter Arnett premio Pulitzer per il giornalismo e reporter di guerra più famoso del secolo scorso

È scomparso Peter Arnett, iconico reporter di guerra e premiato con il Pulitzer, figura fondamentale del giornalismo del Novecento. La sua carriera, ricca di testimonianze dirette e momenti controversi, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama mediatico globale. Morto a 91 anni, il suo lascito continuerà a ispirare generazioni di professionisti e appassionati di informazione.

Il giornalista statunitense Peter Gregg Arnett, uno dei più celebri e controversi reporter di guerra del Novecento, vincitore del Premio Pulitzer e volto storico del giornalismo mondiale, è morto mercoledì 17 dicembre a Newport Beach in California, all'età di 91 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla figlia Elsa, che ha specificato la causa della morte sia stata un tumore alla prostata. Corrispondente di guerra coraggioso, Arnett divenne noto all'attenzione mondiale durante la guerra del Vietnam, raccontata dal fronte per Associated Press: fu grazie a quel lavoro che riuscì a raggiungere l'ambito premio giornalistico.

