Addio a Peter Arnett leggendario reporter di guerra che raccontò il Vietnam e l’Iraq | si tuffò in un fiume pur di dare una notizia

Il mondo del giornalismo perde una delle sue figure più leggendarie: Peter Arnett. Con coraggio e dedizione, ha raccontato conflitti come il Vietnam e l’Iraq, spesso mettendo a rischio la propria vita per portare la verità al pubblico. Mercoledì 17 dicembre, all’età di 91 anni, si è spento un maestro che ha segnato un’epoca, lasciando un’eredità indelebile nel giornalismo di guerra.

È morto mercoledì 17 dicembre a 91 anni Peter Arnett, uno dei più grandi giornalisti di guerra della storia. Il reporter, che ha passato oltre 45 anni a documentare conflitti in tutto il mondo, si è spento a Newport Beach in California per un cancro alla prostata, circondato dalla famiglia e dagli amici più cari. A dare la notizia è stata la figlia Elsa. Nato nel 1934 in Nuova Zelanda, Arnett lasciò gli studi a soli 17 anni per iniziare a lavorare in un giornale locale. Non aveva una laurea, ma aveva qualcosa di più prezioso: intuito, coraggio e una fame insaziabile di raccontare la verità. Dopo esperienze in Australia e Thailandia, approdò all'Associated Press nel Sud-est asiatico, dove cominciò una carriera straordinaria che lo portò a documentare 17 guerre tra Asia, Medio Oriente, Europa e America Latina.

Addio a Peter Arnett, corrispondente di guerra e vincitore del Pulitzer per le cronache dal Vietnam - A confermare la notizia della scomparsa è stata la figlia Elsa, precisando che la causa della morte è stata un tumore ... msn.com

Morto Peter Arnett, voce leggendaria del giornalismo di guerra. Vinse il Pulitzer, intervistò Hussein e Bin Laden - Dal primo scoop sul colpo di Stato in Laos al declino: chi era il giornalista più osannato e controverso del Novecento. msn.com

