Addio a Perico l’ultimo saluto all’allenatore nerazzurro a Curno

Sabato 20 dicembre, Curno si prepara a rendere l’ultimo saluto a Eugenio Perico, figura iconica del mondo nerazzurro. La camera ardente, aperta da giovedì pomeriggio a Brembate di Sopra, accoglierà amici e sostenitori per onorare la sua memoria. Un momento di commozione e ricordo, per celebrare la vita e i successi di un allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della comunità.

L'ADDIO. L'ultimo saluto a Eugenio Perico sabato 20 dicembre alle 10 a Curno. La camera ardente aperta dalle 14 di giovedì in via Indipendenza 18 a Brembate di Sopra. Addio Eugenio Perico, nella storia dell'Atalanta e dell'Ascoli per sempre. Con i suoi modi burberi, ma straordinariamente efficaci, riusciva sempre a ottenere il meglio dai suoi ragazzi. Nato a Curno, classe 1951, nel 1970

