Addio a Nadia Savoldelli insegnante e fondatrice de Il Cerchio di Gesso

È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Nadia Savoldelli, insegnante e fondatrice de Il Cerchio di Gesso. La sua dedizione e passione hanno lasciato un'impronta duratura nel quartiere Pignolo e nel panorama culturale di Bergamo. Ricordiamo con affetto una donna che ha saputo ispirare e coinvolgere molte persone, lasciando un’eredità preziosa nel cuore della comunità.

Addio a Nadia Msellati, simbolo di pace e di condivisione tra culture x.com

IL LUTTO Addio all'amica degli animali BOSCO – Ormai era una delle negozianti "storiche" di Bosco: venerdì è mancata Virna Moda, in Grandi, che gestiva da anni il negozio "Zampetta Shop" di Piazza Vittorio Veneto, specializzato in articoli per animali. Sess - facebook.com facebook

