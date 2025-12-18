Addio a Nadia Savoldelli insegnante e fondatrice de Il Cerchio di Gesso

È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Nadia Savoldelli, insegnante e fondatrice de Il Cerchio di Gesso. La sua dedizione e passione hanno lasciato un'impronta duratura nel quartiere Pignolo e nel panorama culturale di Bergamo. Ricordiamo con affetto una donna che ha saputo ispirare e coinvolgere molte persone, lasciando un’eredità preziosa nel cuore della comunità.

IL LUTTO. Si è spenta nella notte tra mercoledì e giovedì 18 dicembre la logopedista, molto conosciuta per il suo impegno nel quartiere Pignolo e nella nascita dei circoli dei narratori delle biblioteche di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

