Addio a Michele Dancelli leggenda del ciclismo italiano

Il mondo del ciclismo italiano piange la scomparsa di Michele Dancelli, figura simbolo delle due ruote negli anni Sessanta e Settanta. La sua passione e il suo talento hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati, rendendolo una leggenda del ciclismo bresciano e nazionale. Un ricordo che durerà nel tempo, celebrando una carriera ricca di successi e dedizione.

Il ciclismo bresciano e quello italiano sono in lutto per la scomparsa di Michele Dancelli, uno dei grandi protagonisti delle due ruote negli anni Sessanta e Settanta. L'ex campione si è spento all'età di 83 anni, compiuti lo scorso ottobre, in una RSA di Castenedolo, dove era ospite da qualche tempo. Dancelli resterà per sempre nella storia del ciclismo per la sua leggendaria impresa alla.

Addio a Michele Dancelli, il ciclista bresciano più grande di tutti i tempi - ’70 era nato a Castenedolo nel 1942, vinse la Sanremo nel 1970 e oltre settanta corse da pro. giornaledibrescia.it

Addio Michele Dancelli, aveva vinto la Milano-Sanremo con una fuga da leggenda - Aveva trionfato nella mitica classica nel 1970 e conquistato 11 tappe al Giro d'Italia ... msn.com

IL LUTTO | Addio a Michele Dancelli, leggenda del ciclismo italiano https://gazzettadelsud.it/p=2145082 - facebook.com facebook

