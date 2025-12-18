Addio a Mario Fanti Bibliotecario e studioso della città

È scomparso Mario Fanti, figura di rilievo nel panorama culturale bolognese. Bibliotecario, archivista e storico, ha dedicato la vita allo studio e alla tutela del patrimonio locale, contribuendo con passione e competenza alla conoscenza della città e delle sue tradizioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per il mondo della cultura.

