Addio a Mario Fanti Bibliotecario e studioso della città
È scomparso Mario Fanti, figura di rilievo nel panorama culturale bolognese. Bibliotecario, archivista e storico, ha dedicato la vita allo studio e alla tutela del patrimonio locale, contribuendo con passione e competenza alla conoscenza della città e delle sue tradizioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per il mondo della cultura.
È scomparso martedì, all’età di 92 anni, Mario Fanti. Archivista, storico e bibliotecario, Fanti ha ricoperto durante la sua professione incarichi di primo piano in numerose istituzioni bolognesi che gli hanno permesso di produrre un gran numero di studi sui documenti, sulla storia e sul costume locale, attraverso l’accesso diretto a una grande quantità di materiale documentario. Le sue opere rimangono uno dei principali riferimenti per studiare la storia e l’arte di Bologna: fra le varie, Le vie di Bologna. Saggio di toponomastica storica (1974 e 2000) o Confraternite e città a Bologna nel Medioevo e nell’età moderna (2001). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mario Fanti - Lo piangono la sorella Maria, la figlia Silvia col marito Stefano, il figlio Alessandro e le nipoti Serena e Susanna.
