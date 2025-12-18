Ad Atreju non l’abbiamo vista arrivare Così Bignami sferza Schlein e le opposizioni
Ad Atreju non l’abbiamo vista arrivare, ma le parole di Bignami hanno lasciato il segno. Con fermezza e sarcasmo, l’onorevole ha puntato il dito contro le opposizioni, evidenziando le contraddizioni e le difficoltà degli ultimi tre anni. Il suo intervento ha acceso il dibattito, suscitando applausi e riflessioni su come si sia evoluta la scena politica italiana negli ultimi tempi.
L'onorevole Galeazzo Bignami ha strappato applausi a scena aperta in parlamento durante il suo recente intervento, mettendo alle corte l'intera opposizione con alcune semplici, ma efficaci, considerazioni sulla gestione degli ultimi tre anni di opposizione. A partire dalla mancata presenza di Elly Schlein ad Atreju, dove la segretaria del Partito democratico era stata invitata a partecipare, dove lei aveva chiesto di partecipare, per poi però declinare. " Onorevole Schlein noi non abbiamo avuto la fortuna di sentirla ad Atreju, in effetti non l'abbiamo vista arrivare, ce ne dovrà perdonare. Ma vorremmo sapere quando lei dice che la maggioranza deve scegliere tra stare con gli Stati Uniti o stare con l'Europa, glielo abbiamo già spiegato noi stiamo con l'Italia in Europa nel campo occidentale ", ha detto l'esponente di FdI rivolgendosi ai banchi dell'opposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
