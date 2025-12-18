Ad Atreju non l’abbiamo vista arrivare Così Bignami sferza Schlein e le opposizioni

Ad Atreju non l’abbiamo vista arrivare, ma le parole di Bignami hanno lasciato il segno. Con fermezza e sarcasmo, l’onorevole ha puntato il dito contro le opposizioni, evidenziando le contraddizioni e le difficoltà degli ultimi tre anni. Il suo intervento ha acceso il dibattito, suscitando applausi e riflessioni su come si sia evoluta la scena politica italiana negli ultimi tempi.

