Ad Arluno riapre il centro sportivo ma con un’assegnazione temporanea E scoppia la polemica

Ad Arluno, il rinnovato centro sportivo di via della Repubblica riapre con un’assegnazione temporanea, scatenando polemiche tra cittadini e amministrazione. Dallo scorso gennaio, il luogo tornerà a essere cuore pulsante di sport e socialità, con giovani atleti e famiglie pronti a vivere momenti di aggregazione. La riapertura segna un passo importante, ma le modalità di gestione generano discussioni e attese per un futuro più stabile.

Arluno (Milano) – Dai primi di gennaio il centro sportivo di via della Repubblica tornerà ad animarsi di ragazzini che daranno calci a un pallone in campo e da genitori che tiferanno per loro in tribuna. L'impasse seguita alla mancata assegnazione del centro sportivo a conclusione del bando precedente è stata superata con un'assegnazione temporanea. A gestire ed utilizzare la struttura sarà l'Asd Accademia Calcio Vittuone. L'assegnazione temporanea. "È stato un passaggio importante, dopo le note vicende avvenute negli scorsi mesi che ci hanno visti costretti a chiudere il campo sportivo – ha comunicato in una nota il sindaco Alfio Colombo –.

