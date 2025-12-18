Ad Antonio De Vita la croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri

Il Generale di Corpo d’Armata Antonio De Vita, attuale Chief Security Officer di Intesa Sanpaolo, ha ricevuto la prestigiosa Croce d’oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri. Un riconoscimento che celebra il suo impegno e dedizione al servizio e alla sicurezza, testimonianza della sua carriera di eccellenza e del suo contributo nel settore.

Il Generale di Corpo d’Armata Antonio de Vita, oggi alla guida dell’Area di Governo “Chief Security Officer” di Intesa Sanpaolo, è stato insignito, nei giorni scorsi, della Croce d’oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri. Il Ministero della Difesa ha riconosciuto al Generale De Vita l’importante onorificenza per i prestigiosi incarichi svolti nel corso della sua carriera nell’Arma, durata 42 anni, tra cui si ricordano quello di Comandante Provinciale di Torino, di Napoli e di Roma e delle Legioni Lombardia e Lazio dove, a lungo impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, ha conseguito importanti successi contro ‘Ndrangheta e Camorra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

