Acquedotto Pugliese riceve il prestigioso Premio Industria Felix, riconoscimento assegnato per le eccellenti performance di bilancio del 2023. Durante la 67ª edizione a Milano, l’azienda è stata premiata per la solidità finanziaria e l’affidabilità, testimonianze di un impegno costante verso l’eccellenza organizzativa e la sostenibilità. Un riconoscimento che rafforza il ruolo strategico di Aqp nel panorama nazionale.

© Baritoday.it - Acquedotto Pugliese premiato da Industria Felix: "Riconoscimento per le performance di bilancio"

Il riconoscimento è stato conferito per la performance di bilancio del 2023. Acquedotto Pugliese ha ricevuto, a Milano, il Premio Industria Felix, durante la 67esima edizione della manifestazione nazionale che valorizza le imprese capaci di garantire affidabilità, continuità organizzativa e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

