Acqua si riparte da zero Stop della Corte dei conti all’operazione Gattopardo | Un fallimento totale

L’operazione Gattopardo si ferma, ma non prima di aver sollevato un polverone. La Corte dei conti l’ha bocciata, definendola un fallimento totale, e ora tutto torna nuovamente in discussione. Un capitolo chiuso? Non proprio, perché la partita è tutta da rifare e i dubbi restano ancora aperti.

Acqua, si riparte da zero. Stop della Corte dei conti all'operazione Gattopardo: "Un fallimento totale" "L'operazione Gattopardo è compiuta". Anzi, no. La sezione di verifica e controllo della Corte dei conti l'ha smascherata e, dunque, è tutto da rifare. Per arrivare al gestore unico del servizio idrico integrato, condizione essenziale per avere l'affidamento in house e mantenere l'acqua in mano pubblica, bisogna ripartire da zero. Per raggiungere l'obiettivo, ammesso che si riesca, si va verso una ulteriore proroga (sei mesi o forse più), mentre è già stata convocata una nuova assemblea per il 23 dicembre, preceduta da una riunione del comitato dei sindaci, a cui parteciperà anche l'avvocato dell'Aato, Maurizio Boifava, a cui è affidato il compito di illustrare al meglio la portata della delibera della Corte dei Conti.

