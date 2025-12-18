Acqua pubblica nella Multiutility Funaro | Tutti i sindaci d’accordo

Tutti i sindaci toscani hanno approvato all’unanimità l’adesione al progetto Plures, consolidando l’impegno per l’acqua pubblica. Questa decisione, condivisa tra forze politiche diverse, rappresenta un passo importante verso la gestione pubblica delle risorse idriche e rafforza la collaborazione tra enti locali e autorità regionali. La scelta sottolinea l’impegno collettivo per garantire un servizio essenziale, trasparente e sostenibile per tutti i cittadini.

