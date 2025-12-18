Acqua pubblica nella Multiutility Funaro | Tutti i sindaci d’accordo
Tutti i sindaci toscani hanno approvato all’unanimità l’adesione al progetto Plures, consolidando l’impegno per l’acqua pubblica. Questa decisione, condivisa tra forze politiche diverse, rappresenta un passo importante verso la gestione pubblica delle risorse idriche e rafforza la collaborazione tra enti locali e autorità regionali. La scelta sottolinea l’impegno collettivo per garantire un servizio essenziale, trasparente e sostenibile per tutti i cittadini.
Firenze, 18 dicembre 2025 – “Veniamo recentemente dall’assemblea dell’Ait, l’Autorità idrica toscana, dove è stata presa una decisione all’unanimità, da tutti i sindaci, sia del centrosinistra che del centrodestra, con l’obiettivo di fare in modo di avere l’acqua, e l’ acqua pubblica, all’interno del percorso di Plures. Questo è un obiettivo che stiamo portando avanti”. Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, rispondendo ai cronisti a margine dell’evento di Qn-Quotidiano Nazionale e Plures, sbilanciandosi in modo netto sul desiderio che il servizio idrico, sia pur nella nuova formula in house, possa restare all’interno della Multiutility. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: L’acqua bene pubblico. La battaglia vincente dei tre sindaci al fronte. Ora tutti convergono
Leggi anche: Acqua torna pubblica: i sindaci della provincia plaudono alla scelta di Firenze. “Ora sospendere la gara per il socio privato”
“Acqua pubblica nella Multiutility”. Funaro: “Tutti i sindaci d’accordo”; Multiutility, oggi audizione in Commissione Controllo.
“Acqua pubblica nella Multiutility”. Funaro: “Tutti i sindaci d’accordo” - L’intervento della prima cittadina di Firenze: “Obiettivo: continuare ad allargare la compagine societaria”. lanazione.it
Rebus acqua pubblica, Firenze è nel pantano: un altro rinvio all'orizzonte. «Funaro si esprima» - Dopo la lunga discussione politica sulla quotazione in Borsa (ipotesi poi tramontata) riprende quota, anche grazie alla spinta di M5s e Avs durante la ... corrierefiorentino.corriere.it
Spinta all’acqua pubblica: il consiglio dice sì - Un ordine del giorno approvato in consiglio comunale con 21 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti (9 assenti) che strizza l’occhio alla ripubblicizzazione dell’acqua. lanazione.it
https://www.luccaindiretta.it/in-sociale/2025/12/17/pfas-nellacqua-pubblica-nuovi-campionamenti-del-forum-acqua-pubblica-e-si-cura/487616/ - facebook.com facebook
Abbanoa, il via libera dei soci: acqua pubblica fino al 2028 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.