Acqua adesso è tutti contro tutti Furia Parcaroli | Sono incissimo

L’assemblea dell’Aato di ieri si è trasformata in un vero campo di battaglia, con toni accesi e accuse reciproche. Tra polemiche e proteste, l’atmosfera surreale ha evidenziato le tensioni tra i protagonisti, mentre le parole, a volte colorite, riflettevano il caos di un momento di grande pressione. Un confronto acceso che lascia emergere le difficoltà e le frizioni tra i soggetti coinvolti.

© Ilrestodelcarlino.it - Acqua, adesso è tutti contro tutti. Furia Parcaroli: "Sono inc...issimo"

L’atmosfera dell’assemblea dell’Aato di ieri era surreale. In un clima di tutti contro tutti, tra chi ha sottolineato che l’aveva detto che sarebbe finita così e chi ha messo in evidenza il fatto che i sindaci siano stati presi in giro, sono volate parole pesanti, in alcuni passaggi colorite anche dall’uso del dialetto. "È evidente che c’è un problema con le società di gestione – ha esordito il presidente Aato, Alessandro Gentilucci –. Ma è da tempo che noi, come Aato, diciamo come quella che era stata scelta non potesse essere una soluzione, perché in contrasto con la legge. Ora dopo un anno e mezzo che tiro la carretta la misura è colma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Tutti contro Inzaghi, all’Inter sono furiosi: cosa è successo

Leggi anche: Lidl, le stanno comprando tutti e adesso sono in offerta: che prezzo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Perizia Albani la difesa di Sempio | Era una pistola fumante ora è ad acqua.

“Il costume mi ha avvolto sott’acqua, non sapevo come liberarmi” Lo stiamo vedendo adesso nella serie Sandokan. Can Yaman ha raccontato come si è preparato al ruolo e ha ricordato un incidente accaduto sul set - facebook.com facebook