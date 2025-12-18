Acireale la comunità cresce anche attraverso lo studio del cibo | è partito il progetto NutriMenti
A Acireale, la comunità si rafforza anche grazie all’importanza dello studio alimentare con il progetto
Lo diceva il filosofo Ludwig Feuerbach: “Noi siamo quello che mangiamo”. Da cui deriva, inevitabilmente, che la società si plasma anche attraverso il cibo. Se n’è parlato ieri mattina, nella sala Pinella Musmeci della Villa Belvedere di Acireale, in occasione del primo incontro di “NutriMenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Milan-Napoli, Allegri: “Si cresce anche attraverso sofferenza e gestione dell’imprevisto”
Leggi anche: Progetto Polis, rinnovo o richiesta di passaporto anche alle Poste: partito il nuovo servizio in provincia di Livorno
Diocesi: Acireale, mons. Raspanti “Sviluppo territorio passa attraverso la sinergia con gli enti locali” - Si è svolto il 31 maggio a Giarre, promosso dal vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana il workshop “territorio Jonico Etneo, visioni e prospettive” in ... agensir.it
Nei giorni di mercoledì 17, giovedì 18 e lunedì 29 Dicembre 2025 presso la Sala "Pinella Musumeci" alla Villa Belvedere di Acireale (CT) si svolgerà "NutriMenti – Percorsi di educazione alimentare per una comunità che cresce", manifestazione articolata in tre - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.