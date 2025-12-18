Aci Napoli su Mondoauto di dicembre focus su incidenti e trasporti pubblici in città

A Napoli, il parco auto riflette sfide e opportunità di mobilità. Con un quarto delle vetture oltre i 30 anni e poche unità di veicoli elettrici, il centro cittadino si confronta con problemi legati a incidenti e trasporti pubblici. Analizziamo lo stato attuale del settore, evidenziando le criticità e le prospettive di un sistema di mobilità più sostenibile e sicuro.

A Napoli un'automobile su quattro ha più di 30 anni. Le vetture ad alimentazione elettrica non superano le mille unità, mentre quelle di ultima generazione (Euro 6 e successive) rappresentano appena un quinto del totale del parco auto circolante, che conta complessivamente 555.004 veicoli. In netto miglioramento, invece, il trasporto pubblico: in città sono oltre cento i bus elettrici e ben 1.312, su un totale di 2.074, rientrano in classi ambientali pari o superiore a Euro 6. Critico si conferma l'andamento dei mezzi commerciali, un quarto dei quali risulta ancora non catalitico. Sono questi, in sintesi, i principali dati emersi dall'indagine sul parco circolante nel Comune di Napoli pubblicata sul numero di dicembre di Mondoauto, la rivista dell'Automobile Club partenopeo diretta da Antonio Coppola.

