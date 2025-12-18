Aci Catena possibili disservizi idrici a causa di lavori di manutenzione
Aci Catena potrebbe affrontare disservizi idrici domani, venerdì 19 dicembre, dalle 8 alle 15:30, a causa di urgenti lavori di manutenzione. Un albero pericolante, che interferisce con i cavi dell’energia elettrica vicino al pozzo Torrisi, necessita di essere tagliato. La manutenzione, svolta in un terreno privato, è essenziale per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della rete idrica.
A causa di urgenti lavori di manutenzione in un terreno privato, attiguo il pozzo Torrisi di Aci Catena (è necessario provvedere al taglio di un albero pericolante che tocca i cavi dell’energia elettrica) nella giornata di domani venerdì 19 dicembre dalle ore 8 alle ore 15 e 30 circa, verrà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
