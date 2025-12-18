ACF Arezzo e ASL Toscana Sud Est | sport e salute mentale insieme in un’amichevole di fine anno a Ceciliano

Il 20 dicembre 2025, al Campo Sportivo di Ceciliano, ACF Arezzo e ASL Toscana Sud Est uniscono sport e salute mentale in un evento che promuove inclusione e sensibilizzazione. Un’amichevole di fine anno che rafforza il legame tra territorio, benessere e comunità, mettendo in luce l’importanza di prendersi cura di sé attraverso il calcio e l’attenzione sociale. Un’occasione per celebrare valori condivisi e l’impegno collettivo.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.