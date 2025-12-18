ACF Arezzo e ASL Toscana Sud Est | sport e salute mentale insieme in un’amichevole di fine anno a Ceciliano
Il 20 dicembre 2025, al Campo Sportivo di Ceciliano, ACF Arezzo e ASL Toscana Sud Est uniscono sport e salute mentale in un evento che promuove inclusione e sensibilizzazione. Un’amichevole di fine anno che rafforza il legame tra territorio, benessere e comunità, mettendo in luce l’importanza di prendersi cura di sé attraverso il calcio e l’attenzione sociale. Un’occasione per celebrare valori condivisi e l’impegno collettivo.
Sport, territorio e sensibilizzazione si incontrano in un’iniziativa dal forte valore sociale. Sabato 20 dicembre 2025, al Campo Sportivo di Ceciliano, ACF Arezzo Calcio Femminile e ASL Toscana Sud Est, attraverso l’Unità Funzionale Salute Mentale di Arezzo, promuovono una partita amichevole di fine anno all’insegna dell’inclusione e del benessere. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 10:30. In campo scenderanno l’Arezzo Calcio Femminile, prima squadra militante nel campionato di Serie B, e la Pionta Arezzo A.P.S.-A.S.D., squadra della Salute Mentale Aretina dell’Azienda USL Toscana Sud Est. 🔗 Leggi su Lortica.it
