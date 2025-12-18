Acea e Algebris intesa per l’acquisizione di Aquanexa

Acea e Algebris hanno avviato una collaborazione strategica con l’obiettivo di acquisire Aquanexa. Attraverso la controllata a.Quantum, Acea ha presentato un’offerta vincolante, accettata da Algebris tramite il fondo Algebris Green Transition Fund. L’operazione prevede l’acquisto fino al 100% del capitale sociale di Aquanexa e delle relative partecipazioni, segnando un passo importante nel settore delle energie rinnovabili e della sostenibilità in Italia.

© Lettera43.it - Acea e Algebris, intesa per l'acquisizione di Aquanexa Acea, tramite la controllata a.Quantum, ha presentato un'offerta vincolante accettata da Algebris investments, tramite il fondo Algebris green transition fund (di seguito congiuntamente "Algebris"), per l'acquisizione fino al 100 per cento del capitale sociale di Aquanexa e, indirettamente, delle partecipazioni da quest'ultima detenute. L'azienda, specializzata nella fornitura di soluzioni integrate per la gestione intelligente del ciclo idrico, combina tecnologie digitali, ingegneria di rete, sensoristica avanzata e servizi operativi rivolti a utility, enti pubblici e aziende. Si tratta di una realtà dinamica in forte espansione, protagonista di un ambizioso percorso di crescita anche per linee esterne, con diverse acquisizioni completate e altre attualmente in corso.

