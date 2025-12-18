Accusato di avere violentato una ragazzina di 14 anni mentre è ubriaca | in carcere un 44enne di Cantù

Un uomo di 44 anni di Cantù è stato arrestato e portato in carcere con un’ordinanza di custodia cautelare. L’accusa riguarda una presunta violenza su una ragazzina di 14 anni, in circostanze che rendono la vicenda particolarmente grave. L’indagine, condotta dalle autorità competenti, prosegue per fare luce sui fatti e garantire giustizia.

Un uomo di 44 anni, cittadino italiano, è stato raggiunto a Cantù da un'ordinanza di custodia cautelare ed è stato accompagnato al carcere Bassone di Como. Il provvedimento, eseguito giovedì 11 dicembre dal comando di polizia locale di Cantù, è stato disposto nell'ambito di un'indagine per una.

