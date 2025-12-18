Accreditamento europeo per il Centro grandi ustionati dell' Aoup

Il Centro grandi ustionati dell'Aoup riceve l'accreditamento europeo dall'Eba, riconoscendo la sua eccellenza nel trattamento e nella cura delle gravi ustioni. Un risultato che testimonia l'impegno e la qualità dei professionisti guidati da Antonio Di Lonardo e Manuela Nicastro, consolidando la posizione dell'unità operativa come punto di riferimento a livello internazionale nel settore.

Il Centro grandi ustionati dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana (unità operativa Centro ustioni, diretta da Antonio Di Lonardo, e sezione Anestesia e rianimazione ortopedia e centro ustioni, diretta da Manuela Nicastro) ha ottenuto l'accreditamento dell'Eba (European Burns Association). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

