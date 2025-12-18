Accordo Ue-Mercosur Lula | Parlato con Meloni non è contraria ma ha chiesto tempo
L'intesa tra Ue e Mercosur si avvicina alla firma, con il presidente Lula che riferisce di un colloquio con Meloni. La premier italiana, pur non opponendosi all'accordo, ha richiesto più tempo per convincere gli agricoltori italiani, evidenziando le delicatezze politiche e agricole coinvolte. Un passo importante che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni commerciali tra le due economie, ma che richiede ancora attenzione alle esigenze delle parti coinvolte.
(Adnkronos) – Giorgia Meloni non è contraria all'accordo tra Ue e Mercosur, che dovrebbe essere firmato sabato, ma chiede più tempo "per convincere" gli agricoltori italiani. E' quello che la premier ha detto in un colloquio telefonico con il presidente brasiliano, secondo quanto riferito dallo stesso Luiz Inacio Lula da Silva in una conferenza stampa. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
