L'intesa tra Ue e Mercosur si avvicina alla firma, con il presidente Lula che riferisce di un colloquio con Meloni. La premier italiana, pur non opponendosi all'accordo, ha richiesto più tempo per convincere gli agricoltori italiani, evidenziando le delicatezze politiche e agricole coinvolte. Un passo importante che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni commerciali tra le due economie, ma che richiede ancora attenzione alle esigenze delle parti coinvolte.

(Adnkronos) – Giorgia Meloni non è contraria all'accordo tra Ue e Mercosur, che dovrebbe essere firmato sabato, ma chiede più tempo "per convincere" gli agricoltori italiani. E' quello che la premier ha detto in un colloquio telefonico con il presidente brasiliano, secondo quanto riferito dallo stesso Luiz Inacio Lula da Silva in una conferenza stampa. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: “Adesso o mai più”: Lula chiama Meloni sull’accordo Ue-Mercosur

Leggi anche: Meloni dice no al Mercosur: l’accordo ottiene il via libera Ue, ma l’Italia vota in ordine sparso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lula: 'Accordo Ue-Mercosur ora o mai più'; Mercosur, ultimatum di Lula: o l’Ue firma subito, o salta tutto; L’accordo UE–Mercosur è di nuovo vicino, ma l’Europa non ha ancora deciso se lo vuole davvero; L’appello di Lula a Meloni e Macron per l’accordo Ue-Mercosur.

Accordo Ue-Mercosur, Lula: "Parlato con Meloni, non è contraria ma ha chiesto tempo" - Giorgia Meloni non è contraria all'accordo tra Ue e Mercosur, che dovrebbe essere firmato sabato, ma chiede più tempo "per convincere" gli agricoltori italiani. adnkronos.com