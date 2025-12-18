Accordo con Falkensteiner è una svolta per la città

Un nuovo capitolo si apre per Cesenatico grazie a un importante accordo tra il Comune e il Gruppo Falkensteiner. La collaborazione segna una svolta nella riqualificazione dell’area più degradata della città, aprendo la strada a iniziative di rilancio e sviluppo che promettono un futuro più vivace e sostenibile per tutti i cittadini.

"È stato raggiunto un importante accordo tra il Comune di Cesenatico e il Gruppo Falkensteiner per il progetto di riqualificazione dell’area più degradata della città". In questi termini Giancarlo Andrini, presidente di Confcommercio Cesenatico, interviene su uno degli argomenti caldi della città: "Questo progetto, che promette di cambiare radicalmente il volto della zona finora caratterizzata da vecchie colonie abbandonate e ruderi fatiscenti, rappresenta un passo fondamentale per il futuro della città. Noi abbiamo creduto nell’accordo sin dall’inizio e abbiamo sempre sostenuto fermamente il progetto del Gruppo Falkensteiner, prima di tutto perché si tratta di una realtà importante e affidabile, con una lunga esperienza nella realizzazione e gestione di strutture ricettive sia in Italia che all’estero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

