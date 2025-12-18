Abusata a 12 anni da lui La denuncia shock della politica italiana | il racconto agghiacciante

Una denuncia sconvolgente scuote la politica italiana, portando alla luce un episodio di violenza e abuso su un minore. Un racconto agghiacciante che solleva importanti interrogativi sulla tutela dei diritti e sulla necessità di un impegno deciso contro la violenza di genere. Un momento di riflessione collettiva su una piaga che richiede interventi urgenti e concreti per proteggere le vittime più vulnerabili.

Il caso della politica rappresenta un momento di profonda riflessione civile e giudiziaria sul tema della violenza di genere e della tutela dei minori. Nella giornata del 18 dicembre 2025, la politica ligure è stata ascoltata in tribunale nell'ambito dell'udienza fissata per discutere l'opposizione all'archiviazione di un'inchiesta nata dalle sue stesse denunce. Si tratta di una vicenda che ha radici lontane nel tempo ma che ha trovato la forza di emergere pubblicamente solo in tempi recenti, portando alla luce un dolore privato trasformato ora in una battaglia di carattere collettivo. Durante questa delicata sessione davanti alle autorità competenti, la protagonista ha compiuto un passo decisivo nel suo percorso di ricerca della verità e della giustizia.

