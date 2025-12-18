Abruzzese prima di maremmano | da oggi cambia il nome ufficiale del cane pastore

Da oggi il cane pastore maremmano abruzzese cambia denominazione ufficiale, assumendo il nuovo nome di pastore abruzzese maremmano. Questa modifica riflette meglio le sue origini e le caratteristiche distintive, valorizzando la sua identità e storia. Un aggiornamento importante che sottolinea il valore di questa razza unica, simbolo di tradizione e protezione del territorio.

© Lapresse.it - “Abruzzese” prima di “maremmano”: da oggi cambia il nome ufficiale del cane pastore Il cane pastore maremmano abruzzese cambia nome. O meglio, da oggi si chiamerà pastore abruzzese maremmano. La Federazione cinologica internazionale ha infatti deciso di invertire gli appellativi, accogliendo la proposta dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci). Marsilio: “Conclusa una battaglia durata anni”. “ Si conclude così una battaglia portata avanti, per anni, dagli allevatori abruzzesi per il riconoscimento della preminenza del territorio regionale come principale area di diffusione e allevamento di questa razza, una richiesta che la Regione Abruzzo ha sostenuto con convinzione, mettendo in campo tutto il proprio peso istituzionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: “Cane da pastore abruzzese maremmano”: cambia la denominazione del più famoso cane degli armenti italiano Leggi anche: Genova, pastore maremmano attacca i padroni: donna gravissima, rischia l’amputazione di un braccio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Cane da pastore abruzzese maremmano”: cambia la denominazione del più famoso cane degli armenti italiano - La Federazione Cinologica Internazionale ha accolto la proposta dell'ENCI per cambiare la denominazione del cane italiano invertendo i due termini nel ... fanpage.it

Da Maremmano abruzzese ad Abruzzese Maremmano, la svolta storica nella denominazione della razza canina - Da Maremmano abruzzese ad Abruzzese Maremmano, la svolta storica nella denominazione della razza canina. marsicalive.it

La Federazione Cinologica Internazionale approva il cambio di denominazione del cane “Pastore abruzzese maremmano” - È stato accolto il il cambio di denominazione proposto dall’Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana) ... ilpescara.it

