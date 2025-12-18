Abracadabra – La Notte dei Miracoli | la magia internazionale torna a Roma per il Natale

Roma si prepara a incantarsi con il ritorno di “Abracadabra – La Notte dei Miracoli”, il gala internazionale di magia che, per il nono anno, trasforma la città in un palcoscenico di stupore e meraviglia. Un’occasione unica per vivere il Natale all’insegna del fascino e dell’incanto, tra illusioni sorprendenti e spettacoli straordinari. La magia internazionale torna a Roma, pronta a regalare emozioni indimenticabili ai visitatori di ogni età.

Roma si prepara a vivere un Natale all'insegna dello stupore e della meraviglia con il ritorno di "Abracadabra – La Notte dei Miracoli", il gala internazionale di magia che quest'anno festeggia il nono anno consecutivo nella Capitale. Dal 26 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026, il Teatro Ghione si trasformerà in un regno incantato, accogliendo un nuovo cast di campioni mondiali di illusionismo pronto a conquistare grandi e piccini. Lo spettacolo, già acclamato in tutta Italia, propone performance uniche che combinano magia, teatro e comicità visiva. Tra gli artisti protagonisti spiccano nomi di calibro internazionale: Artem Shchukin (Russia), campione del mondo di magia 2025 e 2022, noto per le sue performance che fondono pantomima, musica e illusionismo.

