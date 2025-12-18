Aborto Latini frena l’assessore Calcinaro

Il tema dell’aborto continua a suscitare dibattiti e riflessioni, richiedendo sensibilità e attenzione. La recente dichiarazione di Latini, che sottolinea l’importanza di un approccio approfondito da parte del nuovo assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, evidenzia la complessità e la delicatezza di una questione fondamentale per la società e la salute pubblica.

ANCONA Il tema aborto. "Sono sicura che il nuovo assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, sia consapevole della delicatezza del tema e della necessità di un approccio approfondito". Così Giorgia Latini, deputata e segretaria di Lega Marche. Calcinaro aveva detto che sul tema aborto le Marche seguiranno le linee guide nazionali (e quindi sarà possibile interrompere la gravidanza con la pillola Ru486 entro la nona settimana e non più entro la settima). Le Marche sono piene di medici obiettori. "Dobbiamo garantire diritti – ha detto Latini – ma viene prima il diritto alla vita. Il lavoro che va fatto è quello di sostenere la donna in questa scelta, senza lasciarla sola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

