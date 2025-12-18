Abisso Fiorentina e rissa sul Franchi Tra Renzi e Nardella altre bordate

Tensione alle stelle allo stadio Franchi tra Abisso Fiorentina e una rissa furiosa. Tra Renzi e Nardella si scatenano nuove polemiche, alimentando il clima di scontento a Firenze. La città si trova divisa, tra delusione e critiche, mentre il cuore viola batte più forte che mai. Un momento di crisi che mette in discussione il futuro di una squadra e di una comunità.

Firenze, 18 dicembre 2025 – " Firenze non merita lo scempio dell'ultimo posto in classifica, non merita di perdere così una partita al novantesimo, non merita uno stadio ridicolo figlio di errori clamorosi del Comune, non merita le prese in giro di mezza Italia". E ancora: "Aprire adesso il dibattito sulla proprietà sarebbe un errore tragico. Ora vanno aiutati Catherine e Rocco Commisso, che sono persone buone e generose, a salvare la stagione. Per farlo non occorre il chiacchiericcio sulla cessione della società. Spero però che la proprietà capisca che abbiamo bisogno di un vero professionista alla guida della società.

Fiorentina, approvata la variante per il progetto di riqualificazione del Franchi - È stata approvata con apposita delibera, dalla giunta di Palazzo Vecchio, la variante al progetto di riqualificazione dello stadio Franchi. corrieredellosport.it

Fiorentina, botta e risposta col Comune sul Franchi: "Possibili mesi lontano..." - In una nota ufficiale, la società ha espresso il proprio disappunto: “ACF Fiorentina, in merito alla nota di oggi del Comune di Firenze sullo Stadio Franchi, precisa che il Comune ha fornito nei ... corrieredellosport.it

