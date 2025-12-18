Abbiamo ereditato un disastro Ma l' America è tornata

Nella notte, dalla Casa Bianca, Donald Trump ha rivolto un discorso di grande impatto, segnando un momento cruciale nel suo secondo mandato. Tra sfide e speranze, ha affermato che, nonostante le difficoltà ereditate, l’America è pronta a ripartire e a risorgere. Un messaggio di resilienza e determinazione che cattura l’attenzione di tutta la nazione e del mondo.

© Ilgiornale.it - "Abbiamo ereditato un disastro. Ma l'America è tornata" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto nella notte un discorso alla nazione in prima serata dalla Casa Bianca, il più rilevante dall'inizio del suo secondo mandato. L'intervento, seguito in diretta dalle principali reti televisive americane, aveva l'obiettivo di rassicurare il Paese sull'andamento dell'economia e rilanciare l'agenda politica dell'amministrazione, in un contesto segnato da tensioni politiche e da una percezione pubblica ancora incerta sulla situazione economica. " Ho risolto otto guerre. Ho risolto la guerra a Gaza, portando la pace in Medio Oriente per la prima volta dopo anni ", ha dichiarato, evitando però qualsiasi riferimento all' Ucraina o al Venezuela.

Trump attacca Biden: "Ho ereditato un disastro, ma ora l'America è tornata" - Donald Trump dalla Diplomatic Room difende le sue politiche economiche e punta il dito contro il suo predecessore per il caos che ha trovato quando è entrato alla Casa Bianca per la seconda volta. msn.com

Trump promette boom economico nel 2026: “Ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo” - (Adnkronos) – Donald Trump ha parlato per quasi venti minuti senza mai fermarsi, a un ritmo insolitamente rapido, senza pause. msn.com

'We inherited a DISASTER' JD Vance BLAMES Biden administration for housing crisis

Trump: "Abbiamo ereditato un disastro, ma il Paese sarà più forte che mai". Il presidente sul messaggio che lancerà durante il discorso alla nazione. #ANSA - facebook.com facebook

Trump: "Abbiamo ereditato un disastro, ma il Paese sarà più forte che mai". Il presidente sul messaggio che lancerà durante il discorso alla nazione #ANSA

