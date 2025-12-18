In una notte cruciale, Donald Trump si rivolge agli americani dalla Casa Bianca, affrontando le sfide ereditate e il cammino verso il riscatto. Un discorso che segna un momento decisivo nel suo secondo mandato, riflettendo la volontà di ripartire e di rafforzare il Paese. Un messaggio di determinazione e speranza in un momento di grande fermento nazionale.

© Ilgiornale.it - “Abbiamo ereditato un disastro. Ma l'America è tornata”. Trump parla alla nazione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto nella notte un discorso alla nazione in prima serata dalla Casa Bianca, il più rilevante dall’inizio del suo secondo mandato. L’intervento, seguito in diretta dalle principali reti televisive americane, aveva l’obiettivo di rassicurare il Paese sull’andamento dell’economia e rilanciare l’agenda politica dell’amministrazione, in un contesto segnato da tensioni politiche e da una percezione pubblica ancora incerta sulla situazione economica. “ Ho risolto otto guerre. Ho risolto la guerra a Gaza, portando la pace in Medio Oriente per la prima volta dopo anni ”, ha dichiarato, evitando però qualsiasi riferimento all’ Ucraina o al Venezuela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Trump alla nazione: «L'America è tornata. Ho ereditato un disastro, ma sto cambiando le cose. Presto il nuovo presidente della Fed»

Leggi anche: Trump alla nazione: «L'America è tornata. Ho ereditato un disastro, ma sto cambiando le cose. Presto boom economico mai visto»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump alla nazione: Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato; Usa, Trump agli americani: Ho ereditato un disastro, ma ora l'America è tornata; Il discorso alla nazione di Trump: “Undici mesi fa ho ereditato un disastro”; Trump attacca Biden, 'ho ereditato un disastro ma l'America è tornata'.

Trump, discorso alla nazione. L'attacco a Biden: «Ereditato un disastro, ma l'America è tornata. Ho risolto 8 guerre» - Donald Trump dalla Diplomatic Room difende le sue politiche economiche e punta il dito contro il ... msn.com