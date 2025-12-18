Abbiamo ereditato un disastro Ma l' America è tornata Trump parla alla nazione
In una notte cruciale, Donald Trump si rivolge agli americani dalla Casa Bianca, affrontando le sfide ereditate e il cammino verso il riscatto. Un discorso che segna un momento decisivo nel suo secondo mandato, riflettendo la volontà di ripartire e di rafforzare il Paese. Un messaggio di determinazione e speranza in un momento di grande fermento nazionale.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto nella notte un discorso alla nazione in prima serata dalla Casa Bianca, il più rilevante dall’inizio del suo secondo mandato. L’intervento, seguito in diretta dalle principali reti televisive americane, aveva l’obiettivo di rassicurare il Paese sull’andamento dell’economia e rilanciare l’agenda politica dell’amministrazione, in un contesto segnato da tensioni politiche e da una percezione pubblica ancora incerta sulla situazione economica. “ Ho risolto otto guerre. Ho risolto la guerra a Gaza, portando la pace in Medio Oriente per la prima volta dopo anni ”, ha dichiarato, evitando però qualsiasi riferimento all’ Ucraina o al Venezuela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
