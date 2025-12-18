Abbazia San Martino | viste guidate presepe e pranzo con i monaci

Scopri l’incanto dell’Abbazia di San Martino delle Scale, aperta ogni secondo e quarto weekend del mese. Vivi un’esperienza unica tra visite guidate, il suggestivo presepe e un pranzo speciale con i monaci, immergendoti in un’atmosfera di spiritualità e storia. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino questo tesoro di cultura e tradizione.

© Palermotoday.it - Abbazia San Martino: viste guidate, presepe e pranzo con i monaci L'Abbazia di San Martino delle Scale, come ogni secondo e quarto weekend del mese, apre le sue porte ai visitatori. L'appuntamento è per sabato 20 dicembre alle ore 16.00 e domenica 21 dicembre con due turni di visita: alle 11.00 e alle 16.00, per un nuovo fine settimana all'insegna della.

