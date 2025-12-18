A1 Milano-Napoli chiusa la stazione di Ferentino per lavori notturni

Per consentire lavori di pavimentazione, la stazione di Ferentino sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa nelle notti di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, tra le 23:00 e le 5:00. La chiusura interesserà sia l’entrata che l’uscita, causando possibili disagi ai viaggiatori durante queste ore. Si consiglia di pianificare con anticipo gli spostamenti e di consultare eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

