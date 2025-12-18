A Vico del Gargano si accende il Natale

A Vico del Gargano il Natale prende vita in un’atmosfera unica, dove l’intero borgo si trasforma in un palcoscenico di tradizioni, emozioni e convivialità. È un momento di condivisione autentica, tra riti antichi e innovazioni culturali, che coinvolge tutta la comunità e i visitatori. Un’esperienza collettiva che celebra il cuore di un territorio ricco di storia e calore umano.

