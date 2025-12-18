A Verona torna il Capodanno nei quartieri

A Verona torna il “Capodanno nei quartieri”, un evento amatissimo che anche quest’anno coinvolge la comunità locale. Con l’obiettivo di regalare un momento di festa e convivialità, questa iniziativa offre a oltre 750 anziani over 65 l’opportunità di salutare il nuovo anno in un’atmosfera calda e familiare, rafforzando il senso di vicinanza e solidarietà tra i quartieri della città.

© Veronasera.it - A Verona torna il "Capodanno nei quartieri" Torna a Verona il “Capodanno nei quartieri”, un’iniziativa che continua a riscuotere successo e che quest’anno offrirà a oltre 750 veronesi over 65 la possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo anno vicino a casa. Sono nove gli eventi in programma, organizzati da associazioni ed enti del. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: A Verona torna la rassegna di spettacoli "Il Teatro nei Quartieri" Leggi anche: Musica da abitare, torna il festival nei quartieri di Firenze La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno nei Quartieri; A Verona torna il Capodanno nei Quartieri 2026: eventi e cenoni per gli over 65; Capodanno nei quartieri di Verona: 9 eventi per over; Capodanno 2025/2026 tra feste e cenoni: tutti i migliori eventi in provincia di Verona. Capodanno nei quartieri di Verona: 9 eventi per “over” - Verona festeggia San Silvestro nelle circoscrizioni cittadine, con il “Capodanno nei Quartieri”: 9 eventi dedicati agli over 65 ... veronaoggi.it

A #Legnago #Verona torna italiano Riello Group, comprato dall'Ariston della famiglia Merloni. Lo storico marchio nato nel 1922 era di proprietà degli americani di Carrier Global Corporation, che hanno deciso di vendere #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

Domenica torna a Verona l’Adigeo Verona Christmas Run Marathon, corsa o camminata natalizia di 5 o 10 chilometri organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd con il Comune di Verona. La partenza è prevista da corso Porta Nuova e il percorso attraver - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.