A Verona torna il Capodanno nei quartieri

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona torna il “Capodanno nei quartieri”, un evento amatissimo che anche quest’anno coinvolge la comunità locale. Con l’obiettivo di regalare un momento di festa e convivialità, questa iniziativa offre a oltre 750 anziani over 65 l’opportunità di salutare il nuovo anno in un’atmosfera calda e familiare, rafforzando il senso di vicinanza e solidarietà tra i quartieri della città.

a verona torna il capodanno nei quartieri

© Veronasera.it - A Verona torna il "Capodanno nei quartieri"

Torna a Verona il “Capodanno nei quartieri”, un’iniziativa che continua a riscuotere successo e che quest’anno offrirà a oltre 750 veronesi over 65 la possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo anno vicino a casa. Sono nove gli eventi in programma, organizzati da associazioni ed enti del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: A Verona torna la rassegna di spettacoli "Il Teatro nei Quartieri"

Leggi anche: Musica da abitare, torna il festival nei quartieri di Firenze

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Capodanno nei Quartieri; A Verona torna il Capodanno nei Quartieri 2026: eventi e cenoni per gli over 65; Capodanno nei quartieri di Verona: 9 eventi per over; Capodanno 2025/2026 tra feste e cenoni: tutti i migliori eventi in provincia di Verona.

verona torna capodanno quartieriCapodanno nei quartieri di Verona: 9 eventi per “over” - Verona festeggia San Silvestro nelle circoscrizioni cittadine, con il “Capodanno nei Quartieri”: 9 eventi dedicati agli over 65 ... veronaoggi.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.