A Torremaggiore va in scena ‘Spossati’ con Antonio Stornaiolo e Daniela Baldassarra

A Torremaggiore prende vita ‘Spos(s)ati’, uno spettacolo imperdibile con Antonio Stornaiolo e Daniela Baldassarra. La stagione teatrale 2025/2026 del Comune, in collaborazione con Puglia Culture, continua a regalare momenti di divertimento e riflessione, portando sul palco il talento e la comicità di artisti di grande esperienza. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del teatro e delle emozioni autentiche.

Prosegue la stagione teatrale 20252026 del Comune di Torremaggiore in collaborazione con Puglia Culture. Domenica 21 dicembre alle 21 sul palco dell'auditorium San Giovanni Bosco andrà in scena 'Spos(s)ati' con Antonio Stornaiolo e Daniela Baldassarra.

