A San Severo c' è il Villaggio di Santa Klaus
San Severo si prepara a vivere un’atmosfera magica e natalizia con il nuovo Villaggio di Santa Claus. Per la prima volta, piazza Allegato si trasformerà in un incantevole scenario ricco di luci, colori e sorprese, offrendo un’esperienza speciale per tutta la famiglia. Dal 19 al 21 dicembre, la città si anima di gioia e tradizione, creando un momento di festa e condivisione che resterà nel cuore di grandi e piccini.
Organizzato dalla aps 'Tradizione Fujente'.
