A Precenicco, un evento imperdibile di Scenasonica e dell'Auditorium comunale, ci immerge in uno spettacolo affascinante intitolato

© Udinetoday.it - A Precenicco lo spettacolo "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra"

Sapete che i pipistrelli generano un valore economico paragonabile al fatturato della Microsoft? O che il Sahara fertilizza la foresta Amazzonica? O che astronauti Nasa e asceti indù condividono qualcosa di sorprendente? A Precenicco, un evento di Scenasonica e dell'Auditorium comunale, si terrà. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

