A Precenicco lo spettacolo Noi siamo il suolo noi siamo la terra
A Precenicco, un evento imperdibile di Scenasonica e dell'Auditorium comunale, ci immerge in uno spettacolo affascinante intitolato
Sapete che i pipistrelli generano un valore economico paragonabile al fatturato della Microsoft? O che il Sahara fertilizza la foresta Amazzonica? O che astronauti Nasa e asceti indù condividono qualcosa di sorprendente? A Precenicco, un evento di Scenasonica e dell'Auditorium comunale, si terrà. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Roberto Mercadini @ AquaVitae Domenica 21 Dicembre, ore 21.00 Auditorium Comunale di Precenicco (UD) Biglietti su DICE: https://link.dice.fm/Mercadini_Precenicco Quando la parola diventa spettacolo e riflessione, il palco si trasforma in un via - facebook.com facebook
