A Porta Capena rinasce la Casina Vignola Boccapaduli

A Porta Capena nasce un nuovo punto di riferimento culturale: la Casina Vignola Boccapaduli, un edificio storico riqualificato che ora ospita un moderno info point, un affascinante bookshop e una biglietteria. Un luogo pensato per accogliere visitatori e appassionati, offrendo servizi e approfondimenti per scoprire le meraviglie della zona e vivere un’esperienza unica nel cuore della città.

Cosa: Apertura del nuovo info point, bookshop e biglietteria presso l'edificio storico riqualificato.. Dove e Quando: Piazza di Porta Capena, Roma. Aperto tutti i giorni dalle 9.30.. Perché: Un nodo strategico di collegamento tra l'Area Archeologica Centrale e l'inizio dell'Appia Antica.. Roma continua il suo percorso di rigenerazione urbana in vista dei grandi appuntamenti giubilari, restituendo alla cittadinanza e ai visitatori spazi storici ripensati con nuove funzioni. È il caso della Casina Vignola Boccapaduli, un gioiello architettonico situato in piazza di Porta Capena, che da oggi si presenta con una veste completamente rinnovata.

