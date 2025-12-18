A Pompei i funerali del sindaco Lo Sapio

A Pompei si sono svolti i funerali del sindaco Carmine Lo Sapio, scomparso a 72 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia, svoltasi nel Santuario della Beata Vergine, ha visto una grande partecipazione cittadina, testimoniando il profondo affetto e rispetto per una figura amata e stimata. Un momento di lutto e di memoria per la comunità pompeiana, che si è stretta intorno alla famiglia e ai suoi cari.

Lutto cittadino e folla nel Santuario della Beata Vergine di Pompei per i funerali del sindaco Carmine Lo Sapio, scomparso a 72 anni a seguito di una lunga malattia. Sull'altare, l'Arcivescovo Tommaso Caputo ha presieduto la celebrazione con 15 sacerdoti, mentre in platea erano molti di più i sindaci con la fascia tricolore, primi cittadini dei paesi Vesuviani e della Penisola. Presenti anche consiglieri regionali e il vicepresidente della Città Metropolitana, di cui anche Lo Sapio era consigliere. Ieri sera, ha portato il proprio cordoglio alla famiglia dello scomparso il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

