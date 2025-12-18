A pochi passi da piazza Cavour VisitRimini inaugura il nuovo ufficio Informazioni Turistiche

Situato nel cuore di Rimini, il nuovo Ufficio Informazioni Turistiche di VisitRimini offre un’accoglienza moderna e funzionale. Con un allestimento rinnovato e un’ubicazione strategica, rappresenta il punto di riferimento ideale per i visitatori che desiderano scoprire le bellezze della città e ricevere assistenza personalizzata. Un’accoglienza calda e professionale per vivere al meglio l’esperienza riminese.

© Riminitoday.it - A pochi passi da piazza Cavour, VisitRimini inaugura il nuovo ufficio Informazioni Turistiche VisitRimini annuncia l’apertura del nuovo Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica nel centro storico, nel format welcome room: un presidio strategico per l’informazione al visitatore, con un allestimento completamente rinnovato. La nuova sede, situata in Corso d’Augusto 152, a pochi passi da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Napoli, spari nella notte a pochi passi da Piazza del Plebiscito: ritrovato un bossolo Leggi anche: McDonald's apre un nuovo locale a pochi passi da Napoli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Una nuova luce per la scultura di Dalla; Tragedia sfiorata a due passi dalla metro: ragazza travolta mentre attraversa; Natale sul Ghiaccio: Piste di Pattinaggio su ghiaccio a Roma per bambini inverno 2025/2026; “4 passi a Via Cavour”: grande successo per la manifestazione solidale. Tragedia sfiorata a due passi dalla metro: ragazza travolta mentre attraversa - Tragedia sfiorata, ieri sera, a piazza Cavour dove una ragazza è stata travolta da un'auto mentre attraversava. napolitoday.it

Benedetto il Presepe di piazza Cavour a Rieti, alla presenza del Vescovo Piccinonna - Mercoledi 10 dicembre è stato benedetto il Presepe installato come ogni Natale nell’aiuola di piazza Cavour a Rieti, a pochi passi da Ponte Romano, a cura dei commercianti dello storico quartiere. rietinvetrina.it

Dove materia, cultura e design si incontrano - Firmato dallo studio Tanzi Architecture e nato da un’idea Claudia Mazohl, Abitzai Project è un laboratorio creativo nel cuore di Roma ... theplan.it

Luoghi d'incanto - Piazza Tre Martiri, foro della città di Ariminum

A pochi passi dalla spiaggia il è la scelta ideale per il tuo soggiorno aSan Vito lo Capo Richiedi un preventivo >> sanvitoweb.com/it/hotel-2-stelle/hotel-il-melograno - facebook.com facebook

#UdineseNapoli 1-0 87' | Occasione Napoli con Hojlund, che da pochi passi mette alto #ForzaUdinese #AlèUdin x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.