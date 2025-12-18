A pochi passi da piazza Cavour VisitRimini inaugura il nuovo ufficio Informazioni Turistiche

Situato nel cuore di Rimini, il nuovo Ufficio Informazioni Turistiche di VisitRimini offre un’accoglienza moderna e funzionale. Con un allestimento rinnovato e un’ubicazione strategica, rappresenta il punto di riferimento ideale per i visitatori che desiderano scoprire le bellezze della città e ricevere assistenza personalizzata. Un’accoglienza calda e professionale per vivere al meglio l’esperienza riminese.

VisitRimini annuncia l’apertura del nuovo Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica nel centro storico, nel format welcome room: un presidio strategico per l’informazione al visitatore, con un allestimento completamente rinnovato. La nuova sede, situata in Corso d’Augusto 152, a pochi passi da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

